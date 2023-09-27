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10:50, 27 сентября 2023Мир

В США признали бессмысленность финансирования ВСУ

Экс-разведчик Риттер: финансирование ВСУ бессмысленно из-за положения Зеленского

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бессмысленно для США, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский находится в плачевном положении. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted сообщил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании», — сказал отставной военный.

Ранее американский разведчик предрек России победу над США в военном конфликте. По его мнению, граждане США живут в утопии, не осознавая реального положения дел.

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    Виктория Кондратьева
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