Экс-разведчик Риттер: финансирование ВСУ бессмысленно из-за положения Зеленского

Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бессмысленно для США, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский находится в плачевном положении. Об этом в интервью Youtube-каналу Redacted сообщил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании», — сказал отставной военный.

Ранее американский разведчик предрек России победу над США в военном конфликте. По его мнению, граждане США живут в утопии, не осознавая реального положения дел.