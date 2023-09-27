В США оценили возможные причины эскалации конфликта на Украине

Аналитики RAND назвали три сценария эскалации между Россией и НАТО на Украине

Конфликт на Украине имеет все риски обострения и перехода в международный. Об этом заявили аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation, выпустив доклад, где оценили три сценария возможной эскалации между Россией и НАТО из-за украинского кризиса.

Авторы предложили три возможных сценария конфликта между Россией и НАТО. Первый предполагает возможное решение Москвы «упредить нападение, нанеся первый удар по потенциалу НАТО», однако является наименее вероятным.

Второй сценарий заключается в сбитии возле Крыма американских пилотов на самолетах-разведчиках. Тогда власти США «столкнутся с давлением народа» и могут в ответ сбить самолет России или ударить по одной из баз на крымском полуострове.

Третий сценарий вызывает наибольшие опасения у аналитиков, согласно которому в случае предоставления альянсом Украине гарантий безопасности «Россия неправильно воспримет действия НАТО как начало интервенции на Украину». В данном случае они ожидают «удар предотвращения» со стороны Москвы, который повлечет обратную реакцию НАТО.

Ранее эксперт аналитического центра RAND Corporation Самюэль Чарап заявил, что американские истребители F-16, поставка которых недавно была одобрена Нидерландами и Данией, все равно не позволят Украине изменить ход боевых действий. По его словам, самолеты американского производства значительно улучшат авиацию Украины, однако они кардинально не изменят положение дел на фронте. Чарап также подметил, что F-16 «не представляют угрозу для России, с которой она бы не смогла справиться».