Самолет-разведчик США заметили недалеко от Крыма

Flightradar: Boeing P-8A Poseidon заметили в 200 км от западного побережья Крыма

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили в 200 километрах от западного побережья Крыма. Об этом в среду, 27 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По информации сервиса, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия в 14:31 (15:31 по московскому времени) и направился к акватории Черного моря. Затем борт курсировал в районе прибрежной зоны Румынии.

23 сентября самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия был замечен у берегов Румынии на фоне попытки ракетного удара Вооруженных сил Украины по Крыму. Lockheed EP-3E Aries II ВВС США с позывным QW89 вылетел из аэропорта двойного назначения Ханья в Греции и в течение пяти часов курсировал в районе прибрежной зоны, в том числе граничащей с Украиной, и выдвигался в сторону моря, приближаясь к российскому полуострову на расстояние примерно 300 километров.