Иммунолог указал на странности в сезоне гриппа и ОРВИ в России

Иммунолог Крючков назвал необычно ранним начало сезона гриппа и ОРВИ

Сезон гриппа и ОРВИ в России начался необычно рано, сейчас цифры заболеваемости должны быть значительно ниже. Тем не менее это не обязательно указывает на то, что эпидобстановка в этом году будет тяжелой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

«Обострение ОРВИ сейчас довольно необычно, потому что с учетом того, что прошлый сезон был достаточно бурным, текущий ожидается более мягким. Сезон гриппа тоже должен быть мягче. На это должен повлиять популяционный иммунитет, а также незначительные изменения серотипов вируса: один из них несколько поменялся, остальные нет», — сказал Крючков.

По словам иммунолога, предполагалось, что в этом году сезон заболеваемости должен был начаться позже. ОРВИ — с октября, грипп — в ноябре-декабре. С чем связано неожиданно раннее начало, по его словам, сказать трудно.

«К ноябрю будет обострение, значительный рост заболеваемости по ОРВИ, по гриппу — в ноябре-декабре с пиком в декабре. Затем новый рост в январе с пиком в феврале. Более раннее начало заболеваемости не обязательно свидетельствует и о более тяжелом сезоне, скорее всего, он все же окажется легче предыдущего. Но это не значит, что заболеваемости не будет вообще, по-прежнему остаются затронуты люди с факторами риска, вакцинация не становится менее актуальной», — подчеркнул иммунолог.

Он напомнил, что лучшее время для вакцинации от гриппа — сентябрь-октябрь. Привиться можно и в ноябре, но это менее желательный вариант.

Ранее стало известно, что в России за неделю зарегистрировали более миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

