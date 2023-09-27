Андрей Воробьев проверил ход модернизации системы теплоснабжения в Королеве

Воробьев рассказал о модернизации системы теплоснабжения в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как ведется модернизация, и пообщался с местными жителями. Это повысит надежность теплоснабжения жилых домов, соцобъектов и даст дополнительные мощности для подключения большой поликлиники, которую построят в 2026 году. Капремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры ведется в рамках федеральной программы с участием Фонда развития территорий, который создан правительством России.

«У нас запланированы масштабные работы и в этом, и в следующем году. Это делается для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла в Химках: там были изношены сети, и прошлой зимой они окончательно пришли в негодность. Чтобы такое не повторилось в Королеве, мы проводим здесь модернизацию опережающими темпами. В конце года у нас еще одно важное событие: в центре города начинаем строить большую поликлинику на 1000 посещений. Для ее подключения также необходимы дополнительные мощности», — отметил Воробьев.

В 2023 году на модернизацию ЖКХ Королева направлено более 1,3 миллиарда рублей. Это позволило провести работу на нескольких ключевых объектах, один из которых уже готов — новая котельная «Пионерская» производительностью 86 гигакалорий в час. Она оснащена средствами диспетчеризации и может работать в полностью автоматическом режиме.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 60 МКД на улицах Гагарина, Чайковского, Пионерской, Терешковой и Лермонтова, где проживает более 18 тысяч жителей. Кроме того, она питает три детсада, три школы и Центральную городскую больницу.

В будущем к котельной «Пионерская» подключат и новую поликлинику, которую начнут строить в декабре-январе. Она будет рассчитана на детей и взрослых. В ней разместятся клинико-диагностическая лаборатория, центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации.

К концу года в Королеве планируется сдать еще одну котельную — «Новые Подлипки». Сейчас там ведется масштабная модернизация. Работы завершат в этом отопительном сезоне, кроме того, обновят 900 метров теплотрассы от котельной.

В Королеве обновляется еще один стратегически важный участок теплосети — километр теплотрассы от котельной «Самаровка».

В 2024-2026 годах в Королеве запланирован капитальный ремонт шести магистральных тепловых трасс общей протяженностью 16,3 километра.

В ходе общения с губернатором жители также поднимали вопросы организации дополнительного въезда в город, реконструкции железнодорожной платформы, благоустройства, строительства социальных объектов, организации площадок для выгула собак.

