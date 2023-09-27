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20:04, 27 сентября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал в посте градоначальник. Иных подробностей губернатор не привел.

Помимо того, Telegram-канал, сообщающий об обстановке на Крымском мосту, опубликовал пост, в котором говорится о временном перекрытии движения по объекту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — пояснили в канале.

25 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку в Севастополе. Развожаев рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек, в результате случившегося никто не пострадал.

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    Никита Абрамов
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