Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал в посте градоначальник. Иных подробностей губернатор не привел.

Помимо того, Telegram-канал, сообщающий об обстановке на Крымском мосту, опубликовал пост, в котором говорится о временном перекрытии движения по объекту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — пояснили в канале.

25 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку в Севастополе. Развожаев рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек, в результате случившегося никто не пострадал.