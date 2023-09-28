Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 28 сентября 2023Мир

В Британии дали совет Зеленскому на фоне дипломатических проблем Киева

Newsweek: Киев следует быть сдержаннее в международных переговорах
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне дипломатических проблем Киева. По его словам, украинской стороне следует быть сдержаннее в международных переговорах, передает Newsweek.

«Учитывая, что конфликт рассчитан на долгосрочную перспективу, не в интересах Украины позволять этим раздорам отвлекать внимание от общей картины, особенно в связи с предстоящими выборами в Польше, Словакии и других странах», — отметил дипломат.

Форман добавил, что эти государства после выборов могут пересмотреть отношение к Киеву и поставкам помощи, если Зеленский будет вести себя неподобающим образом.

Экс-атташе также призвал Украину «устранять раздражители в частном порядке», не позволяя им набирать обороты публично. Среди дипломатических проблем он назвал причастность украинских военных к упавшей в Польше ракете, спор с Варшавой из-за эмбарго на украинское зерно, встречу с ветераном дивизии СС в парламенте Канады.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Петр Панасюк предсказал, что западные лидеры и Киев обвинят Польшу в поражении Украины. По его словам, и украинская, и западная элиты уже нашли виновника всех катастроф на Донбассе, и ими станут не политики из Германии, США или Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Аналитик объявил начало вражды между Украиной и Западом

    В Британии дали совет Зеленскому на фоне дипломатических проблем Киева

    Тревел-блогер из России рассказал о главных плюсах жены-узбечки

    Реакция машиниста на прощающихся пассажиров метро рассмешила москвичей

    Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины

    Мизулина возмутилась ездой несовершеннолетнего рэпера по скоростной трассе

    Военный объяснил необходимость избежать заморозки конфликта на Украине

    Штукатур бросил ремонт и потребовал у заказчицы секс в качестве оплаты

    Россиян предупредили о главных опасностях анального секса

    В США назвали санкции против России провалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости