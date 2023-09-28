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11:03, 28 сентября 2023Силовые структуры

Бойцы «Азова» предстанут перед судом за «веерный» обстрел из гаубицы сел ДНР

В ДНР перед судом предстанут бойцы «Азова», обстрелявшие жилые дома из гаубицы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) перед судом предстанут военнослужащие украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Александр Турчин, Максим Чередниченко, Тарас Зварычук, Георгий Летягин, Дмитрий Чибуков, Денис Дорохин и Александр Сыкылынды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

По версии следствия, в период с 3 марта по 10 апреля 2022 года фигуранты осуществили веерный обстрел из гаубицы жилых домов в донецких селах Бердянское и Володарское. Всего военнослужащие произвели не менее 220 выстрелов с целью уничтожить инфраструктуру и убить мирных жителей. В результате лишилась жизни 52-летняя жительница села Володарское, были разрушены три бердянских домовладения.

Фигурантов обвиняют по статьям 105 («Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти»), части 3 статьи 30 и пунктам «а», «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам идеологической и политической ненависти»), а также статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ.

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