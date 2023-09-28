В Минкультуры опровергли сокращение финансирования «Пушкинской карты»

В Минкультуре заявили о планах финансирования «Пушкинской карты» в полном объеме

Министр культуры Ольга Любимова опровергла в своем Telegram-канале информацию о планах сокращения финансирования программы «Пушкинская карта».

«Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2024 год и плановый период на 2025-2026 года сообщал, что финансирование программы «Пушкинская карта» предлагается сократить в общей сложности почти на восемь миллиардов рублей.

«Министерство культуры, в связи с появившейся в медиа информацией о сокращении программы "Пушкинская карта", сообщает, что финансирование программы в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме», — заявила Любимова.

Министр культуры пояснила, что участники программы смогут приобретать входные билеты на все включенные в программу мероприятия в рамках суммы ежегодного пополнения — пять тысяч рублей. Любимова также отметила, что при необходимости проект «Пушкинская карта» может получить дополнительное финансирование.

Информация о том, что финансирование программы «Пушкинская карта» могут сократить почти на восемь миллиардов рублей, получило широкое распространение в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»