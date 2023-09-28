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09:01, 28 сентября 2023Ценности

60-летняя Деми Мур случайно оголила грудь перед толпой фотографов

Фото: Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур оконфузилась перед толпой фотографов на Неделе моды в Париже. Соответствующие снимки публикует Page Six.

60-летняя манекенщица посетила показ модного дома Saint Laurent в черном платье длины макси, прозрачная ткань которого демонстрировала тело. Знаменитость также надела солнцезащитные очки и туфли на каблуках, а в руках держала небольшую сумку в тон. Визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Olivier Borde / Bestimage / Legion-media.ru

На одном из размещенных кадров видно, что отказавшаяся от бюстгальтера Мур случайно оголила грудь, когда поправляла распущенные волосы. Тем не менее телезвезда продолжала позировать на камеру.

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Известно, что помимо Мур на дефиле присутствовали и другие инфлюэнсеры, среди которых супермодели Кейт Мосс и Хейли Бибер, дочь певицы Мадонны Лурдес Леон, актриса Зои Кравиц, писательница Трэйси Росс, актер Остин Батлер, сценаристка Наташа Лионни и другие звезды.

В августе журналисты опубликовали в сети снимки Деми Мур без ретуши. Тогда знаменитость была замечена на улице после посещения парикмахерской.

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    Карина Черных
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