60-летняя Деми Мур случайно оголила грудь перед толпой фотографов

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур оконфузилась перед толпой фотографов на Неделе моды в Париже. Соответствующие снимки публикует Page Six.

60-летняя манекенщица посетила показ модного дома Saint Laurent в черном платье длины макси, прозрачная ткань которого демонстрировала тело. Знаменитость также надела солнцезащитные очки и туфли на каблуках, а в руках держала небольшую сумку в тон. Визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках.

Фото: Olivier Borde / Bestimage / Legion-media.ru

На одном из размещенных кадров видно, что отказавшаяся от бюстгальтера Мур случайно оголила грудь, когда поправляла распущенные волосы. Тем не менее телезвезда продолжала позировать на камеру.

Известно, что помимо Мур на дефиле присутствовали и другие инфлюэнсеры, среди которых супермодели Кейт Мосс и Хейли Бибер, дочь певицы Мадонны Лурдес Леон, актриса Зои Кравиц, писательница Трэйси Росс, актер Остин Батлер, сценаристка Наташа Лионни и другие звезды.

В августе журналисты опубликовали в сети снимки Деми Мур без ретуши. Тогда знаменитость была замечена на улице после посещения парикмахерской.