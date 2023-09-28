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04:37, 28 сентября 2023Мир

Стало известно о страхе западных политиков перед Трампом из-за Украины

Figaro: в ЕС боятся Трампа из-за его желания завершить конфликт на Украине
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Scott Morgan / Reuters

Западные политики испытывают страх перед экс-президентом США Дональдом Трампом из-за его стремления завершить конфликт на Украине. Об этом написала французская газета Figaro.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. <...> Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток», — подчеркивается в публикации.

Автор материала назвал тревожной возможное возвращение Трампа в Белый дом, поскольку в случае его переизбрания на пост главы государства США могут вывести свои войска из Европы. НАТО «едва восстанавливается после 2016-2020 годов», а потенциальный приход политика к власти назвали «катастрофой и для Европы, и для Украины».

Ранее Трамп вновь обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. По его словам, он добьется этой цели в случае избрания главой государства на выборах в 2024 году.

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    Марина Совина
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