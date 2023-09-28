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20:50, 28 сентября 2023Забота о себе

Врач рассказал о бесполезных при лечении сухого и влажного кашля средствах

Врач Зайцев: средства для отхождения мокроты неэффективны при сухом кашле

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Средства от влажного кашля неэффективны при сухом и наоборот, рассказал профессор, заслуженный врач РФ Андрей Зайцев. О бесполезных при лечении разных видов кашля средствах он побеседовал с aif.ru.

По словам Зайцева, непродуктивный (сухой) кашель в подавляющем большинстве случаев наряду с повышенной температурой является первым симптомом ОРВИ. В таких случаях локализация воспалительного процесса ограничивается верхними дыхательными путями, а в случае продуктивного (влажного) кашля наблюдается поражение нижних отделов респираторного тракта. «И тогда мы думаем об остром бронхите, обострении хронического бронхита или пневмонии», — объяснил он.

Специалист обратил внимание на то, что есть препараты «от кашля» — стоптуссивные, или противокашлевые, — и препараты «для кашля» — мукоактивные, разжижающие мокроту и способствующие ее лучшему отхождению. «Противокашлевые препараты блокируют кашлевой рефлекс, снижая интенсивность кашля и тем самым облегчая состояние больного. Но применять их при влажном кашле нецелесообразно», — подчеркнул Зайцев. Напротив, продолжил он, мукоактивные лекарственные средства будут неэффективны при сухом кашле, поскольку нет мокроты, на которую они могли бы воздействовать.

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