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22:02, 28 сентября 2023Бывший СССР

Зеленскому посоветовали бежать из страны

Экс-разведчик США Риттер посоветовал Зеленскому бежать из страны

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предложил Владимиру Зеленскому бежать из Украины. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей», — сказал он, отметив, что тот еще может это сделать. В противном случае, предупредил эксперт, Зеленский может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности.

Риттер считает, что дни Зеленского сочтены. Среди прочего, он указал на сокращающееся желание союзников Киева оказывать Вооруженным силам Украины военную помощь, нежелание Киева идти на диалог с Москвой, а также на недовольство граждан уровнем коррупции в стране.

Ранее Риттер заявил, что Украина не сможет прекратить попытки контрнаступления из страха перед Западом. По его утверждению, Вашингтон не волнуют потери среди украинцев. Эксперт указал, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский оказался в ловушке. По словам разведчика, украинскому лидеру следовало изначально не ввязываться в этот конфликт

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    Марина Совина
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