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20:08, 28 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин изрезал женщину триммером и попал под статью

В Псковской области отправили в колонию мужчину, изрезавшего знакомую триммером

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд Великолукского района Псковской области отправил в колонию мужчину, изрезавшего свою знакомую триммером для покоса травы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на один год и три месяца по пункту «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По информации суда, 22 мая ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес сидевшей рядом потерпевшей телесные повреждения, порезав ноги и правую кисть режущим элементом триммера. В результате действий осужденного женщина получила травмы средней тяжести.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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