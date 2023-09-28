Россиянин изрезал женщину триммером и попал под статью

В Псковской области отправили в колонию мужчину, изрезавшего знакомую триммером

Суд Великолукского района Псковской области отправил в колонию мужчину, изрезавшего свою знакомую триммером для покоса травы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы на один год и три месяца по пункту «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») УК РФ. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По информации суда, 22 мая ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения умышленно нанес сидевшей рядом потерпевшей телесные повреждения, порезав ноги и правую кисть режущим элементом триммера. В результате действий осужденного женщина получила травмы средней тяжести.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.