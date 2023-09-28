Верховный суд вступился за россиянку из-за взятого мошенниками кредита

Верховный суд России вступился за жертву мошенников, взявших на нее кредит

Верховный суд России вступился за жительницу Самарской области, выплачивающую кредит из-за мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мошенники позвонили в банк от лица потерпевшей, отключили в личном кабинете функцию оповещения удаленного канала доступа и смогли привязать к счету новый номер телефона. Так они взяли кредит на сумму более 250 тысяч рублей под 19,99 процентов годовых. Одноразовый пароль аферисты получили уже на новый номер, а деньги они быстро перевели на свой счет. Также они похитили все средства с вкладов россиянки.

Следователи возбудили дело, но не смогли установить личность преступника. Тогда банк подал иск в суд, чтобы взыскать с пострадавшей кредит. Они выиграли дело в трех инстанциях. Однако Верховный суд России не согласился с таким решением.

«Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор... Таким образом, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным», — определил Верховный суд.

Кроме того, банкам напомнили, что необходимо принимать повышенные меры осторожности, когда речь идет о получение кредитам и моментальной выдачей денег третьему лицу.

Теперь дело будет снова рассмотрено.

