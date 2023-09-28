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13:51, 28 сентября 2023Среда обитания

Кэти Перри назвали бессердечной за попытку отобрать дом у больного ветерана

NYP: фанаты осудили Кэти Перри за попытку отобрать дом у больного ветерана

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters

Американскую певицу Кэти Перри осудили за попытку отобрать дом у больного ветерана. Фанаты звезды назвали ее бессердечной, сообщает New York Post (NYP).

После публикации в СМИ материала о том, что Перри и ее жених актер Орландо Блум хотят купить особняк у страдающего от заболевания головного мозга 83-летнего Карла Весткотта против его воли, певица получила множество комментариев. Пользователи соцсети Х, ранее известной как Twitter, выразили неодобрение поступку артистки.

«Кто знал, что Кэти Перри и Орландо Блум такие отморозки», — написал один из пользователей. «Подумать только, я равнялась на эту бессердечную ведьму», — заявила другая фанатка звезды.

В августе стало известно, что Перри и Блум обратились в суд, чтобы вынудить Весткотта продать им дом в калифорнийском городе Монтесито. Сделка купли-продажи состоялась в 2020 году, однако через неделю после подписания бумаг владелец заявил, что на тот момент не находился в здравом уме из-за недавно перенесенной операции. Он захотел расторгнуть договор, однако Перри и Блум отказались.

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    Александра Качан
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