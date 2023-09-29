В США рассказали о проблеме вертолета Apache

Breaking Defense: генератор вертолета AH-64E Apache вызывает задымление кабины

В армии США резко увеличилось число отказов электрогенераторов ударных вертолетов AH-64E Apache, которые приводили к задымлению кабины. О проблеме вертолета рассказали в публикации Breaking Defense.

Отмечается, что на прошлой неделе Пентагон опубликовал отчет о состоянии парка AH-64E, составленный в декабре 2022 года. «За последний год на Apache участились случаи отказов электрогенераторов, приводящие к потенциально опасным условиям полета и незапланированным посадкам», — говорится в документе. Там отметили, что руководитель офиса программы внедрил «многогранный подход» для снижения количества отказов и их последствий.

Представитель офиса программы Apache рассказал, что при отказе генератора кабина пилота может заполниться дымом, который вызывает проблемы с видимостью и дыханием. По его словам, эти проблемы не приводили к авариям и «не вызвали достаточного беспокойства у руководителей служб», чтобы приостановить эксплуатацию вертолетов.

Также в офисе отметили, что специалисты изучают долгосрочное решение проблемы, но работы начнутся только после финансирования программы. До этого момента в армии приняли промежуточные меры, включая использование вертолетов без проблемного агрегата.

В мае издание Defense News писало, что армия США продолжит использовать разработанные десятилетия назад вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk еще 30-40 лет. Также в США планируют эксплуатировать транспортный вертолет CH-47 Chinook до 2060 года.