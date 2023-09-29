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20:04, 29 сентября 2023Силовые структуры

Истязавшую троих дочерей россиянку арестовали на два месяца

В Казани на два месяца арестовали женщину, избившую троих дочерей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд в Казани поместил под стражу женщину, обвиняемую в истязании собственных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиастроительного суда города.

Под арестом подсудимая пробудет два месяца. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 26 сентября 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла побои троим дочерям. Старшая из них сообщила о случившемся отцу, который вернулся домой и вызвал на место происшествия машину скорой помощи и сотрудников полиции. Детей госпитализировали, их состояние оценили как удовлетворительное.

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