Истязавшую троих дочерей россиянку арестовали на два месяца

В Казани на два месяца арестовали женщину, избившую троих дочерей

Суд в Казани поместил под стражу женщину, обвиняемую в истязании собственных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиастроительного суда города.

Под арестом подсудимая пробудет два месяца. В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 26 сентября 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла побои троим дочерям. Старшая из них сообщила о случившемся отцу, который вернулся домой и вызвал на место происшествия машину скорой помощи и сотрудников полиции. Детей госпитализировали, их состояние оценили как удовлетворительное.