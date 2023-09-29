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09:48, 29 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала 45-летнего жителя Керчи за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Россиянина подозревают по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным ведомства, он общался в интернете с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина делал фото и видео перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции, а затем передавал данные собеседнику.

Также задержанный отправлял в чат-боты информацию, которую украинские спецслужбы могли использовать против безопасности России. Сейчас его поместили в СИЗО.

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    Екатерина Кашурникова
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