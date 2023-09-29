Вступивший в РДК россиянин дал интервью и попал под следствие

В Самаре возбудили дело после интервью россиянина, вступившего в РДК

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который переехал на Украину и вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчине грозит до 15 лет колонии по статье об участии в незаконном вооруженном формировании.

Внимание к себе со стороны Центра «Э» по Самарской области он привлек после того, как дал интервью одному из YouTube-каналов. Россиянин назвал себя «воинствующим пацифистом» и «курсантом РДК» и рассказал, что приступил к прохождению обучения. В составе формирования он планирует быть пулеметчиком.

Мужчина также заявил, что впервые взял в руки оружие и теперь морально готовится к встрече с идеологическим врагом, так как нажать на спусковой крючок ему будет тяжело. Однако, по данным российских силовиков, мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за лишение человека жизни.