Раскрыто количество недовольных ремонтом от застройщика россиян

«ВсеИнструменты.ру»: 40 % россиян недовольны ремонтом от застройщика

Около 40 процентов россиян, купивших в новостройке квартиру с отделкой, оказались недовольны ремонтом от застройщика. Количество граждан, которых не устроил результат от девелоперов, назвали специалисты онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» в своем опросе, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Чаще всего положительно о работах отзывались те респонденты, которые выбирали для себя отделку White-box и ремонт с мебелью под ключ. Среди тех, кто остался недоволен работами застройщика, больше было респондентов, отдавших предпочтение чистовой отделке.

Среди участников опроса, которым не понравился готовый ремонт, 67 процентов планируют его изменить в ближайшее время или уже сделали это. На переделку треть опрошенных (33 процента) планируют потратить или уже потратили от 50 до 100 тысяч рублей. 28 процентов респондентов выделяют бюджет от 100 до 150 тысяч рублей, а 15 процентов — от 150 до 200 тысяч рублей. По 6 процентов планируют заплатить за повторный ремонт до 50 тысяч рублей, от 200 до 250 тысяч рублей, от 250 тысяч рублей или же более 1 миллиона рублей соответственно.

Россияне также назвали действия, которые делают сразу после переезда в новое жилье. Так, 32 процента опрошенных сначала меняют входную дверь, а 29 процентов проводят косметический ремонт. По 23 процента респондентов заказывают клининговые услуги и меняют замки.

20 процентов покупают новую мебель, а 19 процентов — бытовую технику. Другие 17 процентов первым делом меняют сантехнику, а 16 процентов знакомятся с соседями. 13 процентов россиян придерживаются приметы и сначала запускают в новое жилье кошку. Каждый восьмой (12 процентов) организует новоселье. Реже всего опрошенные отмечали, что делают капитальный ремонт и перепланировку (4 процента), а также шумоизоляцию (2 процента).

Ранее россияне поделились, что чаще всего при ремонте жалеют, что решили его делать полностью или частично без помощи профессионалов. Второй по популярности ошибкой стал недостаточный контроль строительной бригады, а третьей — недостаток внимания к планировке и дизайн-проекту.