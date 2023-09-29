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21:01, 29 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

ФСБ изъяла у сотрудницы Росреестра 5 млн рублей, 200 украшений и оружие

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ раскрыли в Ростовской области мошенническую схему с муниципальной землей, арестована руководительница Чертковского отдела Росреестра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Женщине вменяется организация земельной аферы. В ходе обыска силовики изъяли у нее пять миллионов рублей в разной валюте, 200 украшений, мелкокалиберную винтовку, 280 патронов к ней, взрывпакет.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Она попыталась скрыться от следствия, в связи с чем суд вынес санкцию на ее арест.

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    Любовь Ширижик
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