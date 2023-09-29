Телеведущий сбросил 28 килограммов благодаря одному простому изменению

Телеведущий из Великобритании отказался от перекусов и сбросил 28 килограммов

Британский телеведущий Грегг Аллан Уоллес похудел на 28 килограммов благодаря простому изменению в режиме дня и поделился своим опытом. Его историю приводит Daily Express.

58-летний мужчина, весивший в прошлом 104 килограмма, долгое время пытался похудеть с помощью ограничительных диет. Однако потерянные килограммы быстро возвращались, а Уоллес постоянно мучился от голода и чувствовал себя несчастным. Тогда телеведущий принял решение отказаться от диет и начал придерживаться трехразового сбалансированного питания, исключив перекусы между приемами пищи. Именно это, по словам Уоллеса, помогло ему сбросить 28 килограммов лишнего веса.

Телеведущий добавил, что также перестал есть фастфуд и начал готовить еду дома, стал заниматься спортом и употреблять меньше алкоголя. Сейчас он регулярно посещает спортзал, где выполняет физические упражнения с тренером. Своими успехами мужчина делится в социальных сетях, чем вдохновляет подписчиков.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.