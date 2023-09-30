О затонувшем батискафе «Титан» снимут художественный фильм

Deadline: в США снимут художественный фильм о затонувшем батискафе «Титан»

Трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу новой художественной кинокартины. Об этом пишет Deadline.

Съемками займется студия MindRiot Entertainment, которая ранее представила документальный фильм о затонувшем судне. Картина получила название Salvaged.

В сценарии киноленты авторы планируют рассказать о подготовке к последнему погружению, о том, что происходило во время и после исчезновения подводной лодки с радаров.

«Фильм не только отдаст дань участникам крушения субмарины и их семьям, но и послужит поводом осмыслить тревогу о том, что сейчас собой представляют СМИ», — подчеркнул один из сценаристов фильма, юрист Джонатан Кизи.

18 июня туристы начали спуск к затонувшему пассажирскому лайнеру в Атлантике на подводном аппарате «Титан» и исчезли. 22 июня спасатели нашли пять крупных обломков батискафа недалеко от «Титаника». Судя по их характеру, на аппарате произошел направленный внутрь взрыв.