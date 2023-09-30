InfoBRICS: Пентагон впал в панику из-за уничтожения техники НАТО на Украине

Уничтожение на Украине дорогостоящей военной техники производства стран НАТО произвело сильное впечатление в США. Об этом в своей статье для InfoBRICS написал независимый геополитический и военный аналитик Драго Босник.

«За кулисами Пентагон впал в тихую панику, видя, что на Украине горит оружие на сотни миллиардов долларов, поставленное НАТО», — говорится в публикации.

Автор также отметил, что западные правительства и СМИ старались продвигать идею превосходства своего вооружения над российским, что оказалось ложью: оно не помогло Вооруженным силам Украины (ВСУ) провести успешное контрнаступление. Более того, украинские солдаты предпочитают использовать собственные старые советские аналоги, подчеркнул эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек. Глава государства назвал потери противника большими, допустив, что Киев может возобновить переговоры для восполнения утраченных ресурсов. «Результатов [контраступления] нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть», — сказал российский лидер.