Планы Британии отправить войска на Украину назвали началом третьей мировой войны

Конгрессвуман Грин: Британия начнет третью мировую, отправив войска на Украину

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин прокомментировала решение Великобритании отправить свои войска на Украину. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

Грин назвала планы Британии отправить войска на Украину началом третьей мировой войны.

«Они собираются начать третью мировую войну. США не могут в этом участвовать. Никаких американских войск!» — подчеркнула конгрессвуман.

По словам политика, Вашингтону вместо поддержки Киеву следует сосредоточиться на защите собственных границ.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он также выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.