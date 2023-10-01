Британия разместит свои войска на Украине

Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он уточнил, что британские военные планируют заняться обучением бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The Telegraph.

Глава оборонного ведомства заявил, что провел переговоры с военным руководством, в ходе которых обсудил возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Британии на Украину. Отмечается, что помимо этого он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Шаппс добавил, что провел с президентом Владимиром Зеленским разговор о том, какую роль ВМС Великобритании могут сыграть в защите коммерческих судов от якобы проводимых Россией атак в Черном море.

Ранее ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов заявил, что из-за полного провала наступления на Украине ожидается усиление мобилизации.