Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 1 октября 2023Мир

Британия разместит свои войска на Украине

Британия разместит на Украине своих военных для обучения бойцов ВСУ

Фото: Hollie Adams / Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс рассказал, что страна впервые разместит свои войска на Украине. Он уточнил, что британские военные планируют заняться обучением бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The Telegraph.

Глава оборонного ведомства заявил, что провел переговоры с военным руководством, в ходе которых обсудил возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Британии на Украину. Отмечается, что помимо этого он выступил с призывом к британским оборонным фирмам открывать новые заводы на Украине.

Шаппс добавил, что провел с президентом Владимиром Зеленским разговор о том, какую роль ВМС Великобритании могут сыграть в защите коммерческих судов от якобы проводимых Россией атак в Черном море.

Ранее ученый-международник из университета Квинс в Белфасте Александр Титов заявил, что из-за полного провала наступления на Украине ожидается усиление мобилизации.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России начался осенний призыв. В этом году он пройдет по-новому и с возросшими штрафами

    Россиянин Гассиев проиграл отказавшемуся жать ему руку шведскому боксеру

    Российским чиновникам повысили зарплаты

    Новак заявил о снижении цен на топливо для аграриев

    Британия разместит свои войска на Украине

    У некоторых россиян выросли пенсии

    В WBA высказались о наказании для шведского боксера за отказ от рукопожатия

    В Сербии модернизировали советскую «Гвоздику»

    ЦБ начал рассекречивать мошенников по-новому

    Правила выдачи ипотеки в России ужесточили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости