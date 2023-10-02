Российские войска уничтожили украинскую станцию помех «Анклав» в зоне СВО

Минобороны России заявило об уничтожении украинской станции «Анклав» в зоне СВО

Российским войскам удалось уничтожить украинскую станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав"», — говорится в сообщении.

Помимо того, российские военнослужащие поразили узел связи 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился около населенного пункта Петровское, а также уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево.

Ранее стало известно, что российские военные сбили 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины в зоне спецоперации. Кроме того, средства ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.