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14:25, 2 октября 2023Россия

Российские войска уничтожили украинскую станцию помех «Анклав» в зоне СВО

Минобороны России заявило об уничтожении украинской станции «Анклав» в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским войскам удалось уничтожить украинскую станцию постановки помех навигационным приемникам «Анклав». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам "Анклав"», — говорится в сообщении.

Помимо того, российские военнослужащие поразили узел связи 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился около населенного пункта Петровское, а также уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения на аэродроме Долгинцево.

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    Никита Абрамов
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