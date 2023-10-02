Пассажир напился в самолете, назвался преступником и потребовал своего ареста

Самолет Qantas до Сингапура совершил экстренную посадку из-за дебошира на борту

Самолет авиакомпании Qantas, летевший из Сиднея в Сингапур, был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку из-за дебошира на борту. Об этом сообщил портал News.com.au.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 1 октября. Известно, что пассажир выпил бутылку вина во время полета, а затем начал угрожать бортпроводникам. «Он был явно взволнован, агрессивен и, по-видимому, находился под сильным воздействием алкоголя», — уточняется в публикации.

Более того, мужчина назвался преступником и потребовал своего ареста, но при этом приказал экипажу не менять курс воздушного судна и лететь до Сингапура. Также путешественник неоднократно произнес слово «взрывчатка».

В итоге самолету пришлось незапланированно приземлиться в Дарвине, Австралия. Мужчину сняли с рейса, после чего полицейские поднялись на борт и обыскали его кресло. Лайнер провел в Дарвине около часа, а затем благополучно вылетел в аэропорт назначения.

При этом в авиакомпании Qantas объяснили, что маршрут рейса был изменен из-за того, что пассажиру потребовалась неотложная медицинская помощь. «Мы благодарим наших клиентов за понимание и нашу команду за профессионализм», — сказано в заявлении перевозчика.

