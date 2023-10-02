Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:13, 2 октября 2023Путешествия

Пассажир напился в самолете, назвался преступником и потребовал своего ареста

Самолет Qantas до Сингапура совершил экстренную посадку из-за дебошира на борту

Самолет авиакомпании Qantas, летевший из Сиднея в Сингапур, был вынужден изменить курс и совершить экстренную посадку из-за дебошира на борту. Об этом сообщил портал News.com.au.

Непредвиденная ситуация произошла в воскресенье, 1 октября. Известно, что пассажир выпил бутылку вина во время полета, а затем начал угрожать бортпроводникам. «Он был явно взволнован, агрессивен и, по-видимому, находился под сильным воздействием алкоголя», — уточняется в публикации.

Более того, мужчина назвался преступником и потребовал своего ареста, но при этом приказал экипажу не менять курс воздушного судна и лететь до Сингапура. Также путешественник неоднократно произнес слово «взрывчатка».

В итоге самолету пришлось незапланированно приземлиться в Дарвине, Австралия. Мужчину сняли с рейса, после чего полицейские поднялись на борт и обыскали его кресло. Лайнер провел в Дарвине около часа, а затем благополучно вылетел в аэропорт назначения.

При этом в авиакомпании Qantas объяснили, что маршрут рейса был изменен из-за того, что пассажиру потребовалась неотложная медицинская помощь. «Мы благодарим наших клиентов за понимание и нашу команду за профессионализм», — сказано в заявлении перевозчика.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство России ответило на обвинения властей Словакии

    Норвегия присоединилась к одиннадцатому пакету санкций ЕС

    Кит сбил и перевернул судно с двумя мужчинами на борту

    Суд в США разрешил Трампу баллотироваться в президенты

    Россиянка по ошибке потратила 700 тысяч рублей на ремонт в чужой квартире

    В США обеспокоились формированием пророссийской оси в Европе

    На бывшего вице-мэра российского города завели дело за 12-миллионный ущерб

    Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Карабахе

    В США заявили об «ударах» по Украине со стороны Запада

    В Карабахе обстреляли российско-азербайджанский патруль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости