Силовые структуры
Российская пенсионерка пришла на автовокзал с пистолетом и была задержана
В Петербурге задержали 71-летнюю пенсионерку, принесшую пистолет на автовокзал
В Санкт-Петербурге задержали 71-летнюю пенсионерку, которая пришла на автовокзал с пистолетом в дорожной сумке. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, все произошло в здании автовокзала на Обводном канале. При досмотре на интроскопе работники заметили оружие в сумке местной жительницы и нажали кнопку тревожной сигнализации.
Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали пенсионерку и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-78–8» с семью патронами. Позже выяснилось, что оружие женщина не регистрировала. Ее доставили в отделение полиции, где составили протокол об административном нарушении.
Ранее пенсионерка из Ленинградской области перевела мошенникам 13 миллионов рублей.