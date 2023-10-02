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15:13, 2 октября 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка пришла на автовокзал с пистолетом и была задержана

В Петербурге задержали 71-летнюю пенсионерку, принесшую пистолет на автовокзал

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 71-летнюю пенсионерку, которая пришла на автовокзал с пистолетом в дорожной сумке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, все произошло в здании автовокзала на Обводном канале. При досмотре на интроскопе работники заметили оружие в сумке местной жительницы и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали пенсионерку и изъяли у нее газовый пистолет «ИЖ-78–8» с семью патронами. Позже выяснилось, что оружие женщина не регистрировала. Ее доставили в отделение полиции, где составили протокол об административном нарушении.

Ранее пенсионерка из Ленинградской области перевела мошенникам 13 миллионов рублей.

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