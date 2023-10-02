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16:04, 2 октября 2023Интернет и СМИ

В ДНР разъяснили условия комендантского часа для пересекающих границу

В ДНР опровергли изъятие транспорта пересекающих административную границу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что для пересекающих административную границу специальные ограничения, действующие в рамках комендантского часа, отменены.

Бывший советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил в своем Telegram-канале, что у нарушителей комендантского часа в ДНР будут изымать транспорт при пересечении административной границы с Ростовской областью для нужд региона. По словам Андрющенко, местные органы уже получили соответствующие указания.

В публикации не приводятся ссылки на официальные документы, подтверждающие введение соответствующие мер. Кроме того, нет свидетельств очевидцев, столкнувшихся с изъятием автомобилей.

Пушилин подписал указ о введении комендантского часа в республике 18 сентября. В документе говорится, что следить за соблюдением принятых мер будут сотрудники МВД и УФСБ по ДНР. Они могут проверять документы у граждан и других лиц, проводить личный досмотр, досмотр вещей, а также в соответствии с законодательством РФ задерживать граждан, других лиц и транспортные средства в целях разбирательства. В указе при этом не говорится о том, что у граждан могут изымать личные транспортные средства на нужды республики.

Пушилин также разъяснил, что для пересекающих административную границу специальные ограничения отменены. Это сделано для того, чтобы не создавать людям лишний дискомфорт и не допускать транспортного коллапса. «Ничего нового для ДНР в этом нет, здесь идет уже приведение ко всем моментам в рамках российского законодательства. У нас восемь лет был комендантский час, потом постарались снизить, и режим действовал только в будни. Сейчас был период, когда мы по возможности старались сократить все ограничения», — подчеркнул он и добавил, что вопросы безопасности должны стоять на первом месте.

Информация о том, что у нарушителей комендантского часа в ДНР изымают транспорт, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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    Варвара Кошечкина
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