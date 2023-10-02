«Норникель» начал освоение глубочайшего рудника Евразии

«Норникель» начал добычу руды из глубочайшего рудника Евразии

«Норникель» начал добычу руды в шахте «Глубокая» рудника «Скалистый» на глубине почти в 2 километра. Об этом сообщается на сайте компании.

Для добычи были соединены два независимых вертикальных ствола — вентиляционный и скипо-клетьевой, сбойка прошла на отметке —1943 метра. Это позволило объединить необходимую инфраструктуру рудника и запустить его «легкие» — общешахтную вентиляцию. В «Норникеле» отметили, что в истории горнорудной промышленности в Евразии никто не спускался на такие глубины.

По словам руководителя дирекции по развитию рудника Игоря Костенко, сложнее всего в процессе сбойки — сделать это точно. «Норникель» несколько раз обращался к маркшейдерским службам, и к моменту сбойки отклонение составило всего 250 миллиметров при ширине выработки 4,3 тысячи миллиметров.

Данный проект является одним из ключевых инвестиционных проектов «Норникеля». Он в значительной мере определит перспективу развития минерально-сырьевой базы компании. На балансе рудника сегодня около 60 миллионов тонн богатой руды, около 20 миллионов тонн медистой и более 200 миллионов тонн вкрапленной руды. А соединение двух выработок помогло получить доступ к новым горизонтам Октябрьского месторождения, где разведано и подтверждено более 37 миллионов тонн богатой руды.

Работа над соединением стволов велась три года. Первый взрыв произвели 19 декабря 2019 года. В месяц шахтостроители проходили от 50 до 85 метров, между двумя выработками было пройдено более двух километров. На поверхность было выдано более 20 тысяч вагонов породы.

В процессе работы также было установлено 27 тысяч анкеров и армокаркасов, смонтировано более 6,5 километров трубопровода — в итоге получилась идеально ровная разведочная выработка длиной 2 269 метров с сечением более 16,5 квадратных метров. На следующем этапе шахтостроители займутся дальнейшим развитием горизонтов, позволяющих обеспечить добычу руды.

К 2030 году объемы добычи богатой руды на руднике планируется увеличить на 45 процентов: с 2,5 миллионов тонн в год до 3,4 миллионов тонн в год. Старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин считает, что прирост ожидается уже в 2024 году за счет попутной руды при проходке разведочной выработки.

По словам Уткина, уже в 2027 году планируется поднимать 1,8 миллиона тонн богатой руды в год. Таким образом получится восполнить выбывающие мощности и обеспечить прирост добычи в объеме 300 000–400 000 тонн ежегодно. Он отметил, что несмотря на сложности, эту работу удалось проделать, что говорит о серьезных намерениях и стабильности компании.