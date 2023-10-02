В российском регионе ликвидируют две деревни

В Пермском крае упразднят деревни Позагорт и Плеханово

В Пермском крае ликвидируют два населенных пункта — свое существование прекратят деревни Позагорт и Плеханово. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соответствующие законопроекты законодательного собрания российского региона.

«Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт деревню Позагорт Кудымкарского административного района», — сказано в одном из документов. Известно, что на данный момент там не осталось жителей — лишь девять разрушенных домов. В другом документе отмечается, что деревня Плеханово с населением в семь человек будет присоединена к селу Пыскор.

В 2022 году в Тюменской области приняли решение ликвидировать два населенных пункта, в которых больше не осталось жителей. Речь шла о селе Казарма Вагайского сельского поселения и поселке Кошелевский Шабановского сельского поселения.