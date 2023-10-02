Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:53, 2 октября 2023Среда обитания

В российском регионе ликвидируют две деревни

В Пермском крае упразднят деревни Позагорт и Плеханово

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Пермском крае ликвидируют два населенных пункта — свое существование прекратят деревни Позагорт и Плеханово. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на соответствующие законопроекты законодательного собрания российского региона.

«Упразднить как фактически прекративший существование сельский населенный пункт деревню Позагорт Кудымкарского административного района», — сказано в одном из документов. Известно, что на данный момент там не осталось жителей — лишь девять разрушенных домов. В другом документе отмечается, что деревня Плеханово с населением в семь человек будет присоединена к селу Пыскор.

В 2022 году в Тюменской области приняли решение ликвидировать два населенных пункта, в которых больше не осталось жителей. Речь шла о селе Казарма Вагайского сельского поселения и поселке Кошелевский Шабановского сельского поселения.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об испытаниях российского ядерного «Буревестника»

    Бывший глава МВД Украины внесен в список террористов Росфинмониторинга

    В России упало посаженное в честь отмены крепостного права дерево

    В российском регионе ликвидируют две деревни

    Стала известна дата рассмотрения вопроса Римского статута парламентом Армении

    Белорусского хоккеиста арестовали во время матча в США

    Пожилых людей стали защищать от молодых медведей с помощью робоволков

    Зеленский призвал ЕС ускорить введение антироссийских санкций

    В России проверят обоснованность цен на курятину

    Коломойского внесли в список экстремистов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости