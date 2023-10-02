Предсказано будущее цен на «вторичку»

В конце года вторичное жилье перестанет быстро дорожать

В четвертом квартале 2023 года вторичное жилье в России перестанет стремительно дорожать. Такое будущее цен на готовые квартиры предсказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В третьем квартале эксперты наблюдали увеличение спроса и сокращение предложения на рынке, из-за чего цены начали расти. В среднем по стране стоимость «вторички» за последние три месяца выросла на два процента, при этом удорожание готового жилья произошло во всех 33 городах, принявших участие в исследовании. Сильнее всего стоимость квартир увеличилась в Челябинске (плюс десять процентов), Саратове (плюс девять процентов), Москве, Кирове (плюс восемь процентов) и Симферополе (плюс шесть процентов).

По словам Хахулина, тенденция на рост покупательского спроса, а вместе с ним и цен на рынке вторичного жилья не будет долгой. «На фоне повышения ипотечных ставок в следующем квартале интерес к старому фонду будет ограничен, что сдержит дальнейшее увеличение стоимости объектов, а экспозиция постепенно наполнится», — пояснил он.

Ранее аналитики компании «Этажи» сообщили, что с начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир увеличилась на восемь процентов. Рост цен в сентябре оказался самым значительным за прошедшие девять месяцев.