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08:56, 2 октября 2023Силовые структуры

Фермеры нашли на российском поле пакет со взрывчаткой

В Ростовской области фермеры нашли схрон со взрывчаткой в поле

Фото: РИА Новости

В Ростовской области фермеры нашли схрон с боеприпасами. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, фермеры проводили работу в поле под Таганрогом и наткнулись на красную пленку. Они решили, что это мусор. Однако вскоре поняли, что в пленку что-то завернуто. Там лежали три самодельных взрывных устройства и запалы от ручных гранат. Тогда работники вызвали экстренные службы.

Силовики определили, что взрывчатка начинена шурупами. Саперы разминировали опасные предметы и изъяли.

Кроме того, полицейские объяснили фермерам, что нельзя самостоятельно открывать подозрительные находки.

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    Екатерина Кашурникова
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