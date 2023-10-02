Никогда не бывавшая в Германии женщина внезапно заговорила с немецким акцентом

Жительница Великобритании проснулась утром и заговорила с немецким акцентом

В Великобритании жительница Англии внезапно начала говорить с немецким, а потом валлийским акцентом. Об этом сообщает The Sun.

Зои Коулс из графства Линкольншир рассказала, что в 2022 году ей поставили диагноз функциональное неврологическое симптоматическое расстройство, которое влияет на передачу мозгом информации. Это состояние, при котором у человека наблюдаются нарушения двигательной и сенсорной функций, головные боли, нарушения сна и другие симптомы.

Однако, по признанию женщины, она испытала настоящий шок в начале 2023 года, когда однажды утром проснулась и поняла, что говорит иначе. Сначала она заговорила с сильным немецким акцентом, а потом он превратился в валлийский. Коулс призналась, что никогда не бывала ни в Германии, ни в Уэльсе, хотя, по странному стечению обстоятельств, собиралась съездить туда в ближайшее время.

Коулс испугалась, потому что всю жизнь у нее был говор Восточного Мидленда — территории восточной Англии. «Что-то совершенно точно не так, потому что кто в мире просыпается и начинает говорить с совершенно другим акцентом?» — поделилась переживаниями Клоулс.

Теперь британка уверена, что у нее развился еще и синдром иностранного акцента — редчайшее нарушение, при котором речь пациента начинает напоминать речь иностранца. Точные причины возникновения этого синдрома врачами до конца не установлены.

После странной перемены Коулс побывала на нескольких телешоу и обратилась за помощью к ведущим неврологам страны, однако их ответ оказался неутешительным. Врачи сказали, что никакого способа исправить ее состояние в данный момент не существует. «Мой мозг просто как будто переключился, стал другим. Конкретной причины нет. Он просто изменился», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что бывшая американская певица перенесла операцию на шее и потеряла родной голос, внезапно заговорив с сильным русским акцентом. Позже он сменился на украинский, а потом на австралийский.