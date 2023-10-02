В МВД России рассказали о похоронах легендарного сыщика

Экс-главу ГУ МВД по Свердловской области похоронят с воинскими почестями

Прощание с бывшим главой ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенантом Владимиром Воротниковым пройдет 4 октября в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, там состоится гражданская панихида и церемония отпевания легендарного сыщика, после чего траурная процессия проследует на Широкореченское кладбище. Воротникова похоронят с воинскими почестями — оркестром и оружейным салютом.

Генерал скончался в больнице 1 октября после инсульта.

Воротников является легендой свердловской полиции, отмечает E1.ru. Он командовал личным составом в 90-е годы и был единственным в России, кто дважды возглавлял одно и то же региональное управление внутренних дел. Генерал также был почетным консулом Монголии в Екатеринбурге.