Трех борцов с браконьерами задержали за незаконный вылов рыбы в заповеднике

Три инспектора биосферного заповедника попались на браконьерском вылове рыбы

В Вологодской области задержали трех инспекторов государственного природного биосферного заповедника, попавшихся на незаконной добыче водных биоресурсов. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с декабря 2022 года по апрель 2023 года трое мужчин, в чьи обязанности входит борьба с браконьерами и присмотр за заповедником, сами занимались регулярным выловом рыбы. Они ставили сети на миграционных путях рыбы к местам нереста на особо охраняемых природных территориях в акватории Рыбинского водохранилища. Добытую рыбу инспекторы в дальнейшем сбывали в Череповце и Вологде. Ущерб государству от их деятельности превысил два миллиона рублей.

Силовики провели свыше 20 обысков по местам жительства подозреваемых и их родственников, в транспортных средствах и на принадлежавших им объектах недвижимости.