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18:35, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянин домогался девятилетней девочки и получил 18 лет колонии

В Якутии осудили на 18 лет рецидивиста, домогавшегося 9-летней девочки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Якутии суд приговорил к 18 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, домогавшегося девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «а» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего») Уголовного кодекса РФ. Ему запрещено 15 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Кроме того, осужденному назначили обязательное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

По данным ведомства, 21 мая рецидивист воспользовался доверием девочки, привел ее к себе домой и приставал к ней. Поведение мужчины, провожавшего ребенка, насторожило прохожих. Они обратились в полицию. Школьница пообщалась с психологом и рассказала о произошедшем.

Пострадавшей девочке была оказана психологическая помощь

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    Екатерина Кашурникова
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