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20:05, 2 октября 2023Силовые структуры

Россиянин напал на друга с топориком во время ссоры

В ЯНАО мужчина напал с топориком на друга во время застолья

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 36-летний мужчина напал на 49-летнего товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 сентября в селе Аксарка Приуральского района компания выпивала. Во время застолья между двумя друзьями произошел конфликт. Тогда пьяный фигурант взял кухонный топорик и ударил три раза оппонента по голове. В какой-то момент их общих знакомый остановил перепалку.

По факту произошедшего возбуждено дело о покушении. Нападавшего задержали. Решается вопрос о его аресте.

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    Екатерина Кашурникова
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