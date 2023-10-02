Россиянин напал на друга с топориком во время ссоры

В ЯНАО мужчина напал с топориком на друга во время застолья

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 36-летний мужчина напал на 49-летнего товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 сентября в селе Аксарка Приуральского района компания выпивала. Во время застолья между двумя друзьями произошел конфликт. Тогда пьяный фигурант взял кухонный топорик и ударил три раза оппонента по голове. В какой-то момент их общих знакомый остановил перепалку.

По факту произошедшего возбуждено дело о покушении. Нападавшего задержали. Решается вопрос о его аресте.