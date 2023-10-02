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09:46, 2 октября 2023Путешествия

Российских туристов накрыло трехметровой волной при сплаве на каяках в Карелии

МЧС РФ: россиянка получила переохлаждение при сплаве на каяках в Карелии

Каяк с двумя россиянами перевернулся во время сплава в Карелии. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Известно, что незарегистрированная туристическая группа из восьми человек совершала сплав на пяти каяках по Ладожскому озеру от острова Валаам до деревни Укса. Их накрыла трехметровая волна, в результате одно двухместное плавсредство перевернулось.

Мужчину спасти не удалось, еще одна туристка получила сильное переохлаждение. На место происшествия вызвали спасателей. «Специалисты МЧС России преодолели 18 километров бездорожья, два из которых прошли пешком», — уточняется в публикации. Всего на помощь путешественникам прибыли 13 человек и 5 единиц техники.

Пострадавшую женщину эвакуировали и отправили в больницу города Питкяранта. Уточняется, что накануне в МЧС Карелии предупредили о непогоде и посоветовали не выходить в акваторию на всех видах плавсредств.

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    Мария Борисова
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