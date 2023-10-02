В СК раскрыли исчезновение водителя «КамАЗа» с продовольствием через 29 лет

Следователи раскрыли тайну исчезновения водителя «КамАЗа» в 1994 году

В Красноярском крае задержали подозреваемого в причастности к тяжкому преступлению, совершенному 29 лет назад. Об этом в понедельник, 2 октября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае 1994 года в правоохранительные органы обратилась жительница Минусинска, которая рассказала о таинственном бесследном исчезновении своего 40-летнего брата — директора фермерского хозяйства. Годы спустя выяснилось, что в отношении него совершили преступление. Как оказалось, в 1994 году он вместе с двумя 25-летними мужчинами поехал на полном продовольствия «КамАЗе» в город.

На пути сопровождавшие его 25-летние россиянина по очереди выстрелили в него из обреза, после чего тело закопали возле проезжей части, а из грузовика похитили все продовольствие. 27 сентября 2023 года подозреваемых задержали и отправили в СИЗО на время расследования.