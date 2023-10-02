Силовые структуры
Украинский пограничник получил 28 лет за убийство раненого военного ДНР
Суд дал 28 лет колонии пограничнику Украины за убийство раненого военного ДНР
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы инспектора пограничной службы Украины Алексея Лозовика, который, как утверждается, застрелил раненого военнослужащего ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Суд установил, что в марте 2022 года Лозовик, дежуривший на боевой позиции в Мариуполе, задержал раненого военнослужащего ДНР. По приказу командира он расстрелял его из автомата.
Осужденный признан виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории»).