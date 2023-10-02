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17:29, 2 октября 2023Силовые структуры

Украинский пограничник получил 28 лет за убийство раненого военного ДНР

Суд дал 28 лет колонии пограничнику Украины за убийство раненого военного ДНР

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы инспектора пограничной службы Украины Алексея Лозовика, который, как утверждается, застрелил раненого военнослужащего ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что в марте 2022 года Лозовик, дежуривший на боевой позиции в Мариуполе, задержал раненого военнослужащего ДНР. По приказу командира он расстрелял его из автомата.
 
Осужденный признан виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленным на оккупированной территории»).

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    Любовь Ширижик
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