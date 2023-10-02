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18:25, 2 октября 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника МЧС арестовали за получение взяток

В Тыве арестовали бывшего сотрудника регионального МЧС за коррупцию

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Тыве арестовали 37-летнего бывшего начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Республике за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2021 года и августе 2022 года сотрудник МЧС через посредника получал денежные вознаграждения за помощь по приему экзаменов по судовождению, аттестации судоводителей и необоснованной выдаче удостоверений на право управления маломерными судами при отсутствии фактической сдачи теоретический и практической частей экзамена.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия») Уголовного кодекса РФ.

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    Екатерина Кашурникова
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