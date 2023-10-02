Маск обвинил премьера Канады в желании уничтожить свободу слова

Маск: премьер-министр Канады Трюдо пытается уничтожить свободу слова в стране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо стремится уничтожить свободу слова в стране, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).

Так он отреагировал на вступление в силу новых правил, касающихся работы онлайн-платформ, которые предоставляют стриминговые сервисы. По словам Маска, это является попыткой уничтожения свободы слова. «Позорно», — поделился мнением предприниматель.

Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям Канады (CRTC) объявила о новых правилах работы стриминговых сервисов и подкастов, согласно которым онлайн-платформы, доход которых превышает 10 млн канадских долларов, должны зарегистрироваться в стране до 28 ноября текущего года.