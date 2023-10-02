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11:36, 2 октября 2023Интернет и СМИ

В Херсонской области опровергли данные о мобилизации после получения паспорта

Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

29 сентября на сайте украинского Центра национального сопротивления появилось сообщение, что в новых регионах России жителей заставляют получить российский паспорт и сразу же мобилизуют. Также утверждается, что вместе с документом им выдают повестки. Однако информация оказалась недостоверной.

Приобретение российского гражданства — это добровольный акт, и украинцы, пожелавшие оставить гражданство, приобретают статус иностранного гражданина.

Кроме того, сейчас мобилизационные мероприятия не проводятся. 29 сентября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что Минобороны не имеет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий.

Повестки, которые получают военнообязанные жители Херсонской области, связаны с постановкой на воинский учет, регулируемой законодательством. Это также подтвердил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Поясняю, что призыв жителей Херсонской области в ряды российской армии на срочную военную службу или по закону о частичной мобилизации не будет осуществляться и не планируется. Постановка на воинский учет производится исключительно для формирования реестра военнообязанных», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в украинских СМИ сообщается, что к отправке на фронт готовят несовершеннолетних молодых людей. Согласно действующему законодательству, мобилизация несовершеннолетних граждан невозможна. После 18 лет, если у них не будет оснований для отсрочки и медкомиссия признает их годными, они отправятся на срочную службу в армию, но не на фронт, а в военную часть.

Согласно федеральному закону №53 «О воинской обязанности и военной службе», в отношении несовершеннолетних проводятся мероприятия по постановке на первоначальный воинский учет. Он осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения юноше возраста 17 лет. Встать на воинский учет можно и в 16 лет, если в этом же году гражданину исполнится 17 лет.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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