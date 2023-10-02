Продавца российского магазина осудят за запертого в холодильнике школьника

В Новосибирске будут судить продавца, закрывшего в холодильнике школьника

В Новосибирске суд рассмотрит дело продавца, закрывшего девятилетнего мальчика в холодильнике одного из супермаркетов после того, как он высказал претензии из-за просроченных товаров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сотрудник обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Отец ребенка рассказал, что школьник вместе с друзьями в августе зашел в продуктовый супермаркет «Мария-Ра», расположенный на улице Селезнева. Ребенок заметил товар с истекшим сроком годности и уведомил продавца.

В ответ на это женщина начала ругаться, забрала тележку и выпроводила детей из магазина. Кроме того, она якобы пригрозила, что ребят могут посадить на три года в тюрьму за такое поведение. Через несколько минут девятилетний школьник вернулся и показал сотруднице торговой точки статью в телефоне, в которой подчеркивалось, что граждане могут требовать убирать «просрочку» с полок.

После этого продавец связалась по телефону с мужчиной. Она якобы попросила прийти и разобраться с мальчиком. «Неизвестный схватил моего сына за руку и затащил в подсобку. Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл. Там было холодно и не было света», — отметил отец пострадавшего.