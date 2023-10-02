Пастор решил повторить библейское чудо и вошел в клетку со львами

В Кении священнослужитель уселся возле львов, чтобы повторить библейское чудо

В Кении священнослужитель забрался в клетку со львами, чтобы повторить чудо библейского пророка Даниила. Об этом сообщает WION.

Пастор, одетый в костюм ярко-синего цвета, собрал у клетки своих последователей, а затем вошел внутрь. Он уселся возле трех львиц, лежащих на бетонном полу, и принялся тормошить их. Две хищницы не обращали на него внимания, а третья схватила его руку зубами, но вскоре отпустила, не причинив заметных травм.

Видео, снятое одним из очевидцев, получило огромную популярность у пользователей соцсетей в Кении и дошло до члена кенийского парламента Рональда Караури. Политик решил предложить пастору съездить с ним в саванну и вместе посмотреть на диких львов. «Готов отвезти его в Масаи-Мара и оплатить все расходы, — написал он. — Посмотрим на львов, он сможет погулять с ними». Пастор пока не дал ответа.

Ранее сообщалось, что в Замбии заживо погребенный знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес. Его прихожане начали петь, пытаясь ускорить воскрешение, а затем откопали его, но было уже поздно.