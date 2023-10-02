Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 2 октября 2023Из жизни

Пастор решил повторить библейское чудо и вошел в клетку со львами

В Кении священнослужитель уселся возле львов, чтобы повторить библейское чудо

В Кении священнослужитель забрался в клетку со львами, чтобы повторить чудо библейского пророка Даниила. Об этом сообщает WION.

Пастор, одетый в костюм ярко-синего цвета, собрал у клетки своих последователей, а затем вошел внутрь. Он уселся возле трех львиц, лежащих на бетонном полу, и принялся тормошить их. Две хищницы не обращали на него внимания, а третья схватила его руку зубами, но вскоре отпустила, не причинив заметных травм.

Материалы по теме:
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Дикая смесьКолдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
19 июля 2018

Видео, снятое одним из очевидцев, получило огромную популярность у пользователей соцсетей в Кении и дошло до члена кенийского парламента Рональда Караури. Политик решил предложить пастору съездить с ним в саванну и вместе посмотреть на диких львов. «Готов отвезти его в Масаи-Мара и оплатить все расходы, — написал он. — Посмотрим на львов, он сможет погулять с ними». Пастор пока не дал ответа.

Ранее сообщалось, что в Замбии заживо погребенный знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес. Его прихожане начали петь, пытаясь ускорить воскрешение, а затем откопали его, но было уже поздно.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп сообщил о заморозке связанных с Украиной оборонных контрактов

    Россиянам дали советы по борьбе с тараканами

    Названы худшие продукты для завтрака

    Раскрыто ключевое условие хорошего секса

    Пастор решил повторить библейское чудо и вошел в клетку со львами

    Иностранец хотел откупиться от гаишника долларами и попал под статью

    Бах ответил на обвинения в двойных стандартах из-за нейтрального статуса россиян

    Украина объявила об отказе от фиксированного курса гривны

    Два российских школьника съели шоколад и попали в больницу

    Россиянка попыталась перевезти наркотики на такси и попалась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости