85-летнего российского тренера обвинили в педофилии и отправили в колонию

В Екатеринбурге 85-летнему тренеру дали срок за педофилию

В Екатеринбурге 85-летнего заслуженного тренера по спортивному ориентированию приговорили к двум годам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает издание «Е1».

По данным издания, бывшего капитана сборной СССР Николая Ражева обвинили в педофилии после заявления матери 11-летней воспитанницы. При этом коллеги, родственники и защита осужденного считают, что тренера оговорили. Причиной могла стать принципиальная позиция заслуженного тренера, не позволявшего девочке заниматься без необходимой справки.

По словам коллеги осужденного Сергея Стяжкова, у следствия не было доказательств вины пенсионера, тем более что в залах, где он вел кружки, находились видеокамеры. Однако следователи якобы обманом выманили у пенсионера признательные показания, пообещав, что на время расследования не будут отправлять его в СИЗО, а отпустят домой, а суд позже сочтет признание не соответствующим действительности.

Обвинение наставило на семилетнем приговоре тренеру, однако суд постановил вынести более мягкое наказание Ражеву.

