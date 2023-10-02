Губернатор раскрыл подробности о выпрыгнувших из окна школы Ульяновска детях

Губернатор Русских: дети выпрыгнули из окна школы, испугавшись сигнализации

Трое детей выпрыгнули из окна школы №64 в Ульяновске, так как испугались громкого звука внештатно сработавшей сигнализации. Об этом, раскрывая подробности случившегося, заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале.

«Из-за отключения электричества нештатно сработала сигнализация. Испугавшись громких звуков, трое детей выпрыгнули из окна школы на 2-м этаже и получили травмы», — написал он.

Русских добавил, что пострадавших детей госпитализировали в областную клиническую больницу для оказания помощи, их жизни ничего не угрожает. Глава региона поручил областному Минздраву взять лечение детей под личный контроль, а администрации города — провести проверку случившегося, установить виновных и привлечь их к ответственности.

В свою очередь, мэр Ульяновска Александр Болдакин в Telegram-канале уточил, что из окна выпрыгнули три пятиклассника. В результате у ученицы перелом ноги, у одного ученика — ушибы, у другого — подозрение на перелом пяток.

ЧП в ульяновской школе произошло в понедельник, 2 октября. Дети внезапно услышали сигнал тревоги и выпрыгнули из окна на втором этаже. Предварительно, сирена сработала из-за короткого замыкания. Минпросвещения проводит проверку.